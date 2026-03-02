【モデルプレス＝2026/03/02】坪田信貴氏の書籍「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」（KADOKAWA／通称：「ビリギャル」）のモデルとなった小林さやか（37）さんが3月1日、第1子女児を出産したことを発表した。【写真】「ビリギャル」娘の写真公開◆小林さやかさん、第1子女児出産小林さんは「先日無事出産を終え、早速多くの方に愛でてもらえて幸せな人生をスタートさせた我が娘」と出産を報告。