それぞれに負けられない理由がある。3月1日、AFC女子アジア杯が開幕した。グループAに入った韓国女子代表（FIFAランキング21位）は2日のイラン戦を皮切りに、フィリピン、オーストラリアと対戦する。【画像】ブランド品要求の韓国女子選手客観的に戦力だけを見れば準々決勝進出は比較的堅いとみられるが、本当の勝負はその先だ。日本（8位）、北朝鮮（9位）などの強豪が待ち構えるトーナメントで、果たして生き残れるかが焦点とな