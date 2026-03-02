ポッカサッポロフード&ビバレッジのレモン事業が転換点を迎えている。2025年度のレモン飲料・レモン食品計は前年比106%(販売金額ベース)で過去最高を更新。2026年度は同109%を計画する。日本のレモン加工品市場も直近5年で117%(インテージSRI+、2024年と2020年の対比、出典:食品産業新聞社)と拡大しており、カテゴリー全体の伸長が追い風となっている。室晃司担当部長は2月17日の説明会で「レモンを売る会社から、レモンの力を