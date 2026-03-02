【ホロライブデフォルメコレクション Vol.3】 3月16日 発売予定 価格：1個825円 バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.3」を3月16日に発売する。価格は1個825円。 本製品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデ