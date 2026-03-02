◆ＷＢＣ強化試合阪神−韓国（２日・京セラドーム大阪）阪神が２日、同日に行われるＷＢＣ韓国代表戦（京セラドーム）のスターティングメンバーを発表した。藤川監督の予告通り中野が「１番・二塁」、近本が「３番・中堅」に入るオーダー。大山が４番に座り、５番は前川が務める。先発は伊藤将。先発マスクは日本ハムから移籍の伏見だ。以下、阪神のスタメン。１番・二塁中野２番・遊撃ディベイニー３番・中堅近本４