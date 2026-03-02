【ポケモン クレーンゲーム】 4月25日 発売予定 価格：9,350円 タカラトミーは、「ポケットモンスター ポケモン クレーンゲーム」を4月25日に発売する。価格は9,350円。 本製品はポケモン仕様の装飾が施されたクレーンゲーム遊びができる玩具。本体のスイッチを入れ、付属のコインを入れるとクレーンゲームを遊べ