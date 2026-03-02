◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）引退となった国枝栄厩舎から宮田敬介厩舎に転厩したステレンボッシュ（牝５歳、父エピファネイア）は、新たな環境で復活を目指して調教に取り組んでいる。桜花賞制覇をはじめ、３歳までは全て馬券圏内に好走。ところが４歳を迎えた２０２５年は４戦してヴィクトリアマイル８着が最高と精細を欠く形となった。「気持ちが先行してトップラインが硬くなり