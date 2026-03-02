子どもの泣き声や足音、遊ぶ音など、日常の中で自然に生まれる「生活音」。しかしその音に対し、どの程度の保護者が近隣への影響を意識しているのだろうか。株式会社NEXERは有限会社幸昭と共同で、全国の子どもがいる保護者384名を対象に、2026年2月6日〜2月12日の期間、インターネットで「子育て世帯の『音』の悩み」に関する調査を実施した。まず、子どもの出す音について「近所迷惑を気にしたことがあるか」と尋ねたところ、「