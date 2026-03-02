あなたは読めますか？突然ですが、「克己心」という漢字読めますか？座右の銘やスポーツの話題などで耳にすることもありますが、正しく読めるでしょうか？気になる正解は……「こっきしん」でした！克己心とは、自分の感情や欲望を抑えて、意志の力で自分に打ち勝つ心という意味を持っています。使い方としては、ダイエットや受験勉強で誘惑に勝とうとする際に「克己心を強く持つことが大切だ」と言ったり、困難を乗り越えるアスリ