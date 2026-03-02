あなたは読めますか？突然ですが、「卑しい」という漢字読めますか？日常会話でも耳にすることがある言葉ですが、いざ漢字で書かれていると正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いやしい」でした！この漢字は、品格に欠けていて見苦しいことを意味します。また、欲深くてはしたない様子を指す場合にも使われる言葉です。例文としては、食べ物を前にして卑しい振る舞いをする、あるいは、お金に卑しい