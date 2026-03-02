春休みを前に、国内最大級の遊園地ナガシマスパーランドで人気のアトラクションがリニューアルしました。三重県桑名市にあるナガシマスパーランドに、2月27日プレオープンした空中ブランコ「ウェーブスウィンガー」。ふわっと浮かぶような心地よい浮遊感と、大空を舞うような開放感が魅力で、子どもから大人まで楽しめるアトラクションです。今回、45年間稼働した初代機種からデザインを一新し、これまでのシックで昭和レトロな雰