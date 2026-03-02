浙江省三都鎮で見頃となった野生サクラ。（２月２５日撮影、建徳＝新華社記者／徐碰）【新華社建徳3月2日】中国浙江省建徳市三都鎮で、広大な野生サクラが見頃を迎えている。同鎮ではこれに合わせ、花見や農業体験、産業紹介、人材誘致を組み合わせた観光イベントを開催。地元の民宿や農家レストランもにぎわいを見せている。浙江省三都鎮で見頃となった野生サクラ。（２月２５日、ドローンから、建徳＝新華社記者／徐