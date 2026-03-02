三重県鈴鹿市にある菅原神社で、しだれ梅が見ごろを迎えています。国分の天神さまとして親しまれている菅原神社には、約350本の梅が植えられていて、2月15日からは梅まつりが開かれています。梅園に広がるしだれ梅は、1週間ほど前から花がほころび始め、去年よりは咲き始めが早く、2月27日現在で7分咲きと見ごろを迎えています。また、本殿の横では1本の木から赤や白、ピンクの花が咲く品種「思いの麻々」も咲き始め、春の陽気とな