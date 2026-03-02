ライブ配信で地元特産品を紹介する韓鳳香さん。（２月１４日撮影、長春＝新華社記者／唐銘沢）【新華社長春3月2日】春の気配が漂い始めた中国吉林省四平市梨樹県の堆子村では、全国人民代表大会（全人代）代表で梨樹県鳳凰山農機農民専業合作社（協同組合）理事長の韓鳳香（かん・ほうこう）さんが、畑の様子を確認していた。「昨年は大豊作で、合作社の穀物生産量は1万5千トン近くに上った」と話す。韓さんは2010年春、160万