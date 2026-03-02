四季折々の花や緑が楽しめる桑名市の「なばなの里」で、しだれ梅が見頃を迎え、訪れる人の目を楽しませています。「なばなの里」にある梅苑は、約3000坪の敷地に333本のしだれ梅が植えられていて、今年は2月上旬から花がほころび始め現在見頃となりました。うららかな天候に誘われて、開園から多くの家族連れらが訪れ、空から降り注ぐように咲く白やピンクのグラデーションの中を散策していました。しだれ梅はあと一週間は楽しめる