去年１年間に三重県内で発生した山岳遭難の件数が過去最多となったことを受け、三重県警は、遭難者の迅速な救助に向けて、2月27日、位置特定捜索サービス「ココヘリ」の運営会社と協定を結びました。三重県警によりますと、去年1年間に県内で94人が遭難し、山岳遭難の発生件数は80件と過去最多となっています。こうした状況を受けて、三重県警は山岳遭難者の迅速な救助に向けて、福岡市のベンチャー企業「オーセンティックジャパン