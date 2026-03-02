2033年の伊勢神宮の式年遷宮に向けて、三重県伊勢市にある水族館「伊勢シーパラダイス」で、水槽を眺めながら伊勢参りを体験できるデジタルアート展示が始まりました。公開に先立ち開かれたオープニングセレモニーで、主催者を代表してJTBの森口浩紀取締役常務執行役員が「2033年の式年遷宮に向けて伊勢志摩エリアを訪れた人たちに、文化的価値のある古くからの習わしを現代アートを通して体験してほしい」と挨拶しました。伊勢シ