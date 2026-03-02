環境保全や緑化推進につなげようと、2月27日、三重県津市に本社をおく自動車販売会社から津市内の中学校にソメイヨシノの苗木が贈られました。今年で50回目となる三重トヨペットの「ふれあいグリーンキャンペーン」の一環で、これまでに約9700本の苗木を贈っています。津市の東観中学学校で行われた贈呈式では、三重トヨペットの川喜田雅則副社長が、3年生の各クラスの代表に苗木を手渡し、間もなく卒業を迎える3年生に「植えるソ