間もなく開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表は2日正午から京セラドームで阪神と強化試合を行う。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）はあす3日のオリックス戦も含む強化試合2試合でロースター入りしている15投手すべて起用する方針を示した。試合前の会見でリュ監督は阪神戦で（クァク・ビン）、3日のオリックス戦で23年にレンジャーズで12勝を挙げたデーン・ダニング（現ブレー