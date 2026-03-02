三重県鳥羽市の沖合で、貨物船と遊漁船が衝突し、乗客2人が死亡した事故から2月27日で1週間です。事故の調査にあたる国の運輸安全委員会は、26日に現地での調査を終え、今後、調査報告書をまとめ、公開する方針です。この事故は、2月20日の午後1時前、鳥羽市国崎町の南東の沖合で、貨物船と遊漁船が衝突したもので、衝突の衝撃で遊漁船の船体が2つに割れて、乗っていた13人が海に投げ出され、2人が死亡、10人が重軽傷を負いました