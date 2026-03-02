アメリカのイラン攻撃でアンソロピック社のAI技術が、戦闘シナリオのシミュレーションなどに使われていたことが分かりました。【映像】米軍の戦闘機や攻撃を行う様子ウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、中東地域を管轄するアメリカ中央軍や各司令部が、アンソロピック社のAI「クロード」を使用しています。入手した情報を評価して攻撃目標の位置を特定したり戦闘シナリオを具体的にシミュレーションする際に使っ