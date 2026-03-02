宇宙新興企業スペースワン（東京）は２日、小型ロケット「カイロス」３号機（全長１８メートル）を和歌山県串本町の同社発射場から４日に打ち上げると発表した。当初２月２５日に打ち上げられる予定だったが、天候を理由に３月１日に延期され、同日も上空の風の状況から見送っていた。３号機は小型人工衛星５基を載せており、予定の軌道に投入できれば、民間企業単独で開発したロケットとして国内初となる。