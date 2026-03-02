俳優の山下美月が2日、都内で行われた『ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜』発表記念イベントに登壇し、今年挑戦したいことを明かした。【全身ショット】58粒のダイヤが輝く…腕時計を着用し純白ワンピースで登場した山下美月引き締まったふくらはぎがのぞく膝丈の純白ワンピースを着こなした山下は、「今年挑戦したいこと」を聞かれ、「昨年までピラティスに行ったりジムに行ったりしていたんですけ