ＮＨＫドラマの公式Ｘは１日、更新され、松山ケンイチ主演のドラマ「テミスの不確かな法廷」に出演している俳優の角谷良が、やはり松山が出演しているＴＢＳ系日曜劇場「リブート」で、意外な役で出演していることを明かし、ネットを驚かせた。「テミスの−」は、松山が、発達障害を抱える裁判官・安堂を演じる法廷ヒューマンドラマ。幼い頃に別れた安堂の父・結城は検事で、角谷は、結城の部下・前田検察官を演じている。Ｎ