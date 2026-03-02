アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃でアメリカ軍関係者3人が死亡したことについて、必ず復讐すると表明しました。【映像】「必ず復讐する」と表明したトランプ大統領トランプ大統領「アメリカは彼らを死に追いやった者に必ず復讐し、文明に対し戦争を仕掛けたテロリストに最も厳しい打撃を与える」トランプ大統領は1日、自身のSNSで動画を公開し、今回の攻撃で死亡した3人のアメリカ軍関係者を追悼し必ず復讐すると表明