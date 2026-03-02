犯罪被害者支援について考えてもらおうというイベントが、2月28日に三重県鈴鹿市で開かれました。三重県などが犯罪被害や被害者への支援について考えてもらおうと毎年、開いているものです。今回は、去年10月に施行された「三重県性暴力の根絶をめざす条例」を広く知ってもらうためのキックオフイベントとしても位置づけられていて、会場には性犯罪の被害相談ダイヤルを紹介するコーナーなどが設けられました。イベントでは講演会