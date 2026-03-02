3月3日は桃の節句です。三重県松阪市の中心街をひな人形でいろどるイベントが開かれていて、多くの人の目を楽しませています。メイン会場のひとつ、みろく院善福寺には江戸時代の豪華な御殿びなや昭和や平成の色鮮やかな7段飾りなど受け継がれてきたひな飾り十数セットが飾られています。訪れた人たちが写真を撮るなどして春の休日を楽しむ姿が見られました。また、無休庵には市民の女性有志らが手作りしたつるしびなや、寄贈され