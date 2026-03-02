農業について学べる松阪市の三重県農業大学校が創立55周年を迎えたのを記念し、2月28日に、お笑い芸人のザブングル加藤さんの講演会が開かれました。三重県農業大学校の創立55周年を記念し、在校生と卒業生らに交流してもらおうと開かれたもので、会場には在校生や卒業生ら約70人が集まりました。講演の中で加藤さんは、闇営業事件やコロナで仕事が無くなったときに、火災報知器などを点検する消防整備士の資格を取って副業を始め