遺伝子情報を解析して患者に適した治療を行う「がんゲノム医療」について理解を深めてもらおうと、2月28日に三重県松阪市で市民公開講座が開かれました。がんゲノム医療とは、患者のがん組織の遺伝子を解析し、がんの原因や体質に適した薬を選択して治療するもので、今回の講座は松阪中央総合病院が「がんゲノム医療」の連携病院に指定されたことを受け開かれました。松阪中央総合病院緩和ケアチームの岩田真医師が講演。緩和ケア