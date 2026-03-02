卒業や異動のシーズンを迎え「門出」の花言葉を持つ色とりどりのスイートピーの出荷が、三重県御浜町で最盛期を迎えています。御浜町阿田和にある古川園芸では、ビニールハウスでスイートピーを30年以上栽培しています。今シーズンの収穫は去年12月中旬に始まり、卒業式が近づく今の時期が最も忙しくスタッフが連日作業に追われています。ピンクや淡い黄色のほか、収穫した後に茎を染料に浸した黄緑や水色など花の色は合わせて約20