戦国の武将で、築城の名手とされた藤堂高虎が手がけた、津城の復元を目指した基金に寄せられた総額が1億円を突破し、2月28日に三重県津市の松菱で記念のセレモニーが開かれました。この津城の復元基金は、津市の「ふるさと納税」の項目内に2014年に設けられたもので、去年12月末に1億円を突破しました。記念セレモニーは、津城の玄関口にあたる北面に丑寅櫓（うしとらやぐら）と戌亥櫓（いぬいやぐら）、そしてその二つをつなぐ多