母親の首をしめて殺害しようとしたとして58歳の女が逮捕されました。母親がその後死亡したため、警察は容疑を殺人に切り替えて調べを進めることにしています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、三重県伊賀市上神戸の無職、河合章江容疑者（58）です。警察の調べによりますと河合容疑者は1日午前9時頃、自宅で84歳の母親の首を絞めて殺害しようとした疑いが持たれています。その後、母親が搬送先の病院で死亡したため、今後、殺人の