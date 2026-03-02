毎年、子どもと一緒に大切に飾ってきたお雛様。子どもの成長を願う象徴であり、何にも代えられない宝物だと考えている人もいるでしょう。そんな雛人形が壊されてしまったら……顔面蒼白になるのも無理はありません。『甥っ子が娘の雛人形を壊してしまいました』義父母と同居している投稿者さん一家。投稿者さんの実両親が贈ってくれた大切な雛人形を飾っていたら、なんと壊されてしまいました。アポなしで訪れた義弟一家の子どもた