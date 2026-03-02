NHKで毎週火曜夜10時から放送の『テミスの不確かな法廷』。発達障害の裁判官・安堂（松山ケンイチ）の過去や、今後追っていくことになる「前橋一家殺人事件」に関する詳細が明らかになった第6話を振り返ります。安堂の「僕は宇宙人」のきっかけ毎回、ドラマでは「僕は宇宙人」という安堂のモノローグがあり、自分と周りの人たちは違う、という線引きを自らしていることがわかります。そのきっかけは、父・結城（小木茂光）のメモで