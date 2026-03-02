今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【実寸大ポケモン】踊る！マダツボミ作ってみた』というkagerou works.さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）実寸大でポケモンを作る。動画第七弾は「マダツボミ」です。 FDMプリンタによる3Dプリント出力です。 全長約700mmの実寸大モデルです。 平成懐かしのおもちゃ、フラワーロックのように音に反応して踊ります。実寸大のポケモン作品を制作している投稿者