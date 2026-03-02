震災が相次ぎ住宅の『耐震化』に注目が集まるなか、リフォームなどを相談できるイベントが開かれています。 新潟市産業振興センターで開かれている『ienoma リフォーム・新築・不動産フェア」は77の企業が出展し、耐震性や光熱費の削減などを相談できるブースが人気を集めていました。 ■訪れた人 「どういうリフォームをしたらいいかなと思って見にきた。今の先端のものが見れたので、今後