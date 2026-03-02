俳優の山下美月が2日、都内で行われた『ロンジン アーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜』発表記念イベントに登壇した。【全身ショット】お似合いすぎる…純白ワンピースにダイヤ輝く腕時計を着用して登場した山下美月すらりとしたふくらはぎがのぞく純白のAラインワンピースで登場した山下は、「エレガンス」を象徴する、86万2400円の人気ジュエリーウォッチ「ロンジン プリマルナ」を着用。58粒のダイアモンドが