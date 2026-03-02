三井住友カードは2月24日から、最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」の会員向けに、対象加盟店での利用で追加ポイントが付与される特約店サービス「リワードアップ Visa Infinite」の提供を開始した。三井住友カード Visa Infinite同サービスは、宿泊予約サイトや交通、ドラッグストア、スーパーなど幅広い店舗での利用に対し、通常ポイント1%に加えて対象店舗ごとの追加ポイントが還元される仕組み。あわせて、従来のプ