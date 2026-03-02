●緊張感からホームグラウンドに…独特な京都の撮影 北大路欣也主演、藤沢周平原作による時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇シリーズ最新第9作『三屋清左衛門残日録永遠(とわ)の絆』(時代劇専門チャンネル：3月7日19:00〜ほか)。今作で描かれるのは、理不尽な苦しみを背負う者たちに、あたたかくも揺るぎない芯のある眼差しを向ける清左衛門(北大路)と、物語の鍵となるつましく生きる夫婦の物語だ。初共演で夫婦役を演じた