【モデルプレス＝2026/03/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」テレビCMへの出演が決定。3月2日より全国で放映される。【写真】イコラブメンバー、レアな濡れ髪すっぴんショット◆＝LOVE、マイナカード利用促進キャンペーンに起用マイナカードは、本人確認、年齢確認、住民票等の各種証明書のコンビニ交付等、日常生活における利用シーンの拡大を