【モデルプレス＝2026/03/02】NEWSの増田貴久が、自身初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」を4月8日に発売決定。あわせて、収録楽曲や特典内容、新ビジュアルが公開された。【写真】STARTO人気タレント「すでにアイドル」と話題の幼少期◆増田貴久、初のカバーアルバム決定過去に、ソロ作品として「FOREVER MINE」（山下達郎）や「恋文」（Every Little Thing）など、数々のカバー楽曲をリリースしてきた増田。1st ソロアルバム