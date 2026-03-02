【モデルプレス＝2026/03/02】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第8話「墨俣一夜城」が3月1日に放送された。ラストの展開に視聴者から悲しみの声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】仲野太賀＆白石聖が見つめ合い◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という