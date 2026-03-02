ダンス・ボーカルグループ「TRF」のDJ KOOさん（64）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。「TRF デビュー33周年を迎えました！！」と報告し、若かりし日のメンバーたちとのショットを公開した。「感謝しかありません！！」DJ KOOさんは「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました！！」と報告し、「皆さんありがとうございます！！」と感謝の言葉を添えていた。昔を振り返りながら「全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせ