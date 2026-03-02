佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3月2日の天気をお伝えします。「天気の予想」 天気は下り坂です。朝は雨が降っていないところも次第に降り出すでしょう。風が強まりますので気象情報にご注意ください。 「花粉情報」 雨の時間が長いものの、花粉には注意が必要です。各地で「多い」予想となっています。花粉症の方はご注意ください。 「雨の予想」 佐賀県では早いところでは午前中から雨