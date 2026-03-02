2日(月)の夜から3日(火)にかけて、近畿地方は広い範囲で雨が降りそうです。3日(火)の日中は、都市部でも雨脚が強まり、南部では雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。風も強まり、太平洋沿岸ではしける見込みです。南部では、雨の降り方や落雷に注意するとともに、強風や高波にもご注意ください。2日(月)早い所は夕方から雨夜は各地で雨が降る2日(月)は西から近づく低気圧の影響で、近畿は天気が下り坂になりそうです。