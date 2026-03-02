ドル円156.20円台に軟化、トランプ発言で有事のドル買い後退原油上げ縮小 ドル円は156.20円台に軟化、トランプ発言を受け有事のドル買いが後退している。氷見野日銀副総裁発言への影響は今のところ限定的。 トランプ米大統領は、必要であればイランへの攻撃を「4週間～5週間」継続する方針を示した。米軍の戦力維持は困難ではない、軍事攻撃を継続するだけの十分な兵力、ミサイル、爆弾を保持していると語った。ただ