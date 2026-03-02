俳優の本田響矢が２日、都内で行われた「ロンジンアーカイブ展〜時を紡ぐウォッチメイキングの軌跡〜」（５月１０日まで、東京・銀座のシテ・ドゥ・タン・ギンザ）発表記念イベントに出席した。フジテレビ系連続ドラマ「波うららかに、めおと日和」（２０２５年）の帝国海軍中尉の「瀧昌さま」役で大ブレイクした本田は、「ロンジンフレンド・オブ・ブランド」に就任し「普段から腕時計をすることが好きで、日常で常につけ