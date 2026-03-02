石川県穴水町の町保健センターで２７日、タレントでフードアナリストの資格を持つ鈴木亜美さん（４４）を講師に招いた料理教室が開催された。能登半島地震で被災した地域住民の対話や交流の促進などを図る県の地域コミュニティ再建事業の一環。参加者２０人がグループに分かれ、鈴木さんが考案した「豚と椎茸（しいたけ）の和風角煮」と「カラシナの混ぜご飯」の調理に臨んだ。試食した参加者らは「簡単なのにおいしい」「家で