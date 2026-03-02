俳優の藤岡弘、（80）と娘で女優の天翔天音（20）がKATE×仮面ライダー「HENSHINTHEFIRST」プレス試写会に出席した。天翔は女性版仮面ライダー1号「仮面ライダーアインズ」を演じており、2人で変身ポーズを披露した。2人でポーズをするのは初めて。天翔は「正直心の中で震えてました。でも父が隣にいると使命感、責任感を改めてずっしり感じた。人生で初めての瞬間だったので、うれしい気持ちと仮面ライダーアインズとして