高市首相は衆院予算委で、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となったことに関し「事実関係を情報収集している」と述べた。中東から日本に向かう周辺海域の原油タンカー乗員の安全は確保されているとも語った。